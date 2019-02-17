أنواء كوردستان تعلن انخفاضاً بدرجات الحرارة

2019/02/17 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، باستمرار هطول الامطار على اقليم كوردستان.، فيما اشارت الى انخفاض بدرجات الحراراة بعموم مدن الاقليم.

وذكرت المديرية في بيان لها ان الامطار تستمر بالهطول، فيما تنخفض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

وتابعت ان درجة الحرارة العظمى في كركوك تسجل 13 درجة مئوية، بينما تكون درجة الحرارة الصغرى في السليمانية 5 درجات مئوية.

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