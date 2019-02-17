وزير الصحة يهدد بالاستقالة

2019/02/17 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت نائبة عن دولة القانون، الاحد، بالكشف عن الجهات التي تمارس مساومات على قطاع الصحة، فيما اشارت الى ان هذه المساومات دفعت وزير الصحة الى التحديد بالاستقالة.وقالت النائبة في بيان، ان “قطاع الصحة مفصل خطير لايمكن اهماله او غض النظر عنه، وان الوضع الصحي في العراق متردٍ جدا بعد الاهمال الذي اصاب البنى التحتية […]

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