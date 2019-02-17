2019/02/17 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس حقق برشلونة المتصدر وحامل اللقب فوزا صعبا على ضيفه بلد الوليد 1-صفر ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.وتخطى برشلونة تعادلاته الثلاثة الأخيرة مع فالنسيا (2-2) وأتلتيك بلباو (صفر-صفر) في الدوري، ومع غريمه ريال مدريد (1-1) في نصف نهائي كأس إسبانيا، واستعاد بعض الثقة بالنفس قبل المواجهة المرتقبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يعاني أمام بلد الوليد.. ويخطف فوزاً صعباً قبل موقعته مع ليون) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يعاني أمام بلد الوليد.. ويخطف فوزاً صعباً قبل موقعته مع ليون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).