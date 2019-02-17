مدينة البندقية الايطالية تقيم كرنفالاً عائماً.. تعرف على تعفاصيله!

2019/02/17 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس بدأت مدينة البندقية الإيطالية احتفالات الكرنفال السنوية بعرض للقوارب خلال الليل عبر قناة ريو دي كناريجيو إحدى أشهر القنوات بالمدينة وتستمر هذه الاحتفالات أكثر من أسبوعين وتجتذب أعدادا كبيرة من المحتفلين.واصطف المتفرجون على جانبي القناة في الوقت الذي شقت فيه القوارب المزخرفة طريقها عبر الممر المائي وسط أصوات الموسيقى.وستصل […]

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