إضراب عام للمعلمين في العراق

2019/02/17 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دخل الإضراب الشامل للمعلمين والمدرسين حيز التنفيذ في عدد من المحافظات بسبب عدم تنفيذ الحكومة الاتحادية مطالب المعلمين في رفع المستوى المعيشي وتخصيص قطع أراضي.

ويستمر الإضراب الى يوم غد الأثنين، ووجهت نقابة المعلمين أمس فروعها في بغداد والمحافظات، باجراءات تنفيذ قرار الإضراب.وعدت النقابة الإضراب “رسالة حقيقة الى الحكومة والبرلمان من اجل الانتباه الى العملية التربوية” مؤكدة ان “المطلب الاول هو اصلاح العملية التربوية، التي تمر بانحدار كبير جداً وهذا ماثبت من خلال التقارير العالمية”، مشيرة الى ان “العراق اصبح خارج التصنيف الدولي وهذا شيء مؤسف”.وبينت ان “المطلب الثاني هو اصلاح وضع التلميذ العراقي واصلاح المنهج دعما للمعلمين اضافة الى اصلاح البنى التحتية”، لافتة الى ان “واقع البنى التحتية مرير جدا والعراق محتاج الى الاف المدارس”.واكدت ان “المطلب الثالث تخصيص موازنة تليق بوزارة التربية والتي من شأنها تطور المعلم من خلال دورات تطويرية حقيقية تليق بالمعلمين والمدرسين على ضوء المناهج التي تم تغيرها”، موضحة ان “هناك مطلب اخر هو توفير السكن الذي كفله الدستور والقانون والتي تنص على توفير سكن للمواطن العراقي ولاسيما المعلم”.وبينت ان “المطلب الاخير هو رفع الظلم عن المعلمين بصورة خاصة وموظفي الدولة بصورة عامة بخصوص الترفيع والعلاوة من تاريخ الاستحقاق”، لافتا الى ان “الاضراب لا يشمل المدارس في اقليم كردستان”.من جانبها قالت وزارة التربية، أمس، أن مطالب النقابة من صلاحيات الحكومة وإن إضراب المعلمين عن الدوام الرسمي “ليس من شأن الوزارة وانما يقع على عاتق نقابة المعلمين والحكومة”.

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