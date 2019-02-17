بالصور.. إضراب عام للمعلمين في العراق

2019/02/17 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل الإضراب الشامل للمعلمين والمدرسين حيز التنفيذ في عدد من المحافظات بسبب عدم تنفيذ الحكومة الاتحادية مطالب المعلمين في رفع المستوى المعيشي وتخصيص قطع أراضي.ويستمر الإضراب الى يوم غد الأثنين، ووجهت نقابة المعلمين أمس فروعها في بغداد والمحافظات، باجراءات تنفيذ قرار الإضراب.وعدت النقابة الإضراب “رسالة حقيقة الى الحكومة والبرلمان من اجل الانتباه الى […]

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