باحث: ما جرى في ليبيا ليست ثورة بل انتفاضة قام بها المهمشون

2019/02/17 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استضاف الإعلامي محمد المغربي الباحث السياسي الليبي عز الدين عقيل، للتحدث في ذكرى الثورة الليبية.

وقال عقيل أن ما جرى في ليبيا ليست ثورة، لأن الثورة تحتاج إلى نظرية وإلى فكر معمق ومشروع ثقافي كبير.

واستدل على كلامه بما جرى في إنجلترا وفرنسا في العامين 1642 و1789.

وأكد عقيل أن ما جرى في ليبيا هي انتفاضة للمهمشين الذين انعكست عليهم أثار الفساد الخطير، بمعدلات بطالة عالية، قبل أن تتدخل الجماعات الإسلامية المتطرفة والانتهازيين من رجال الأعمال.

وتحل في السابع عشر من فبراير ذكرى الثورة الليبية وهو اليوم الذي اندلعت فيه شرارة الاحتجاجات في مدينة بنغازي ضد نظام معمر القذافي.

ورغم مرور ثماني سنوات، لا تزال البلاد تغرق في أزمة أمنية وسياسية متداخلة الأطراف، وسط محاولات دولية لحلحلتها، ورأب الصدع بين الفرقاء.

المزيد من التفاصيل يتحدث من تونس الباحث السياسي الليبي عز الدين عقيل عبر النشرة الإخبارية مع الإعلامي محمد المغربي.

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