النجيفي: أميركا اغلقت ملف داعش في سوريا وحولته للعراق

2019/02/17 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى القيادي في تحالف القرار اثيل النجيفي، الأحد، أن الولايات المتحدة الأميركية اغلقت ملف تنظيم “داعش” الإجرامي في سوريا وحولته إلى العراق، مشيرا إلى انتقال عناصر “داعش” من سوريا الى العراق.وقال النجيفي في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الولايات المتحدة الأميركية اغلقت ملف (داعش) في سوريا وحولته و […]

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