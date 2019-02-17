العراق يخفض إنتاج حقل مجنون النفطي إلى 104 آلاف ب/ي

2019/02/17 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أبلغ مصدر مسؤول في وزارة النفط العراقية لـ "رويترز" ، بأن العراق خفض إنتاج حقل مجنون العملاق إلى 104 آلاف برميل يوميا هذا الشهر من 220 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني.

وقال المصدر إن عملية خفض الإنتاج في الحقل جاءت التزاما من العراق باتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وإمدادات العراق أقل من قدرته الإنتاجية القصوى التي تصل إلى نحو خمسة ملايين برميل يوميا، وذلك تماشيا مع اتفاق بين أوبك ومصدرين آخرين من بينهم روسيا لخفض المعروض العالمي بهدف دعم الأسعار.

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