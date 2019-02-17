موناكو يبعد نفسه عن خطر الهبوط بالفوز على نانت

2019/02/17 | 09:58

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(المستقلة) … تمكن موناكو من تحقيق فوزه الثاني على أرضه هذا الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم بتغلبه على نانت 1-0 السبت ليخرج من منطقة الهبوط لأول مرة منذ سبتمبر الماضي.

وأحرز جيلسون مارتينز القادم من أتليتيكو مدريد الشهر الماضي على سبيل الإعارة عند الدقيقة 13، هدف المباراة الوحيد محققا بذلك هدفه الثاني في ثلاث مباريات.

وتقدم موناكو إلى المركز 16 برصيد 22 نقطة ليصبح في منطقة الأمان لأول مرة منذ الجولة السابعة في 25 سبتمبر الماضي.

وعاد ليوناردو جارديم إلى تدريب موناكو نهاية الشهر الماضي وفاز مرتين وتعادل مرة في آخر ثلاث مباريات بالدوري الفرنسي.

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