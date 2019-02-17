البصرة.. 54 ألف تربوي يهددون بالإضراب المفتوح

2019/02/17 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول العلاقات العامة في نقابة المعلمين فرع البصرة ورئيس قطاع الزبير شاكر رجب، اليوم الأحد، عن استجابة جميع معلمي ومدرسي البصرة للإضراب الذي دعت له

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