الديوانية.. نقيب المعلمين يطالب بإبعاد وزارة التربية عن المحاصصة

2019/02/17 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك المئات من الكوادر التعليمية والتدريسية، اليوم الأحد، في إضراب أمام مبنى نقابة المعلمين فرع محافظة الديوانية للمطالبة بإبعاد وزارة التربية عن المحاصصة السياسية والمطالبة

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