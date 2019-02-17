2019/02/17 | 09:59

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بدء اضراب شامل لمعلمي العراق احتجاجاً على سوء الواقع التعليمي

العراق

بدء اضراب شامل لمعلمي العراق احتجاجاً على سوء الواقع التعليمي

الأحد 17 فبراير 2019 - 9:57

صورة إرشيفية

دأت نقابة المعلمين العراقيين، اليوم الأحد، إضرابا شاملا في عموم مدارس العراق، يستمر ليومي 17– 18 شباط، للمطالبة بإصلاح المناهج التربوية ودعم التعليم.

وقال نقيب المعلمين العراقيين عباس كاظم السوداني في بيان تلقته "الغدير"، إن "هذا الإضراب يقصد به ثلاثة مطالب الأول إصلاح التعليم التربوي، إذ العراق خارج التصنيف الدولي وهذا شيء مؤسف".وأضاف: "المطلب الثاني إصلاح وضع التلميذ العراقي، والمناهج وكذلك دعم الأسرة التعليمية وإصلاح البنى التحتية".انتهى...س ح

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