الكتلونييون يرفعون شعار تقرير المصير

2019/02/17 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورفع كثيرون لافتات مكتوب عليها "تقرير المصير ليس جريمة" وقالت الشرطة المحلية إن نحو 200 ألف شخص شاركوا في المسيرة السلمية وهم يهتفون "الحرية" و"الاستقلال".وجاءت المسيرة في وقت عادت فيه مساعي الاستقلال للمنطقة إلى دائرة الضوء مرة أخرى.وبدأت الأسبوع الماضي في مدريد محاكمة 12 من زعماء الانفصاليين منهم تسعة سجنوا منذ آواخر 2017 أو أوائل 2018.ويحاكم هؤلاء الأشخاص بسبب دورهم في إجراء استفتاء وإعلان الاستقلال الذي اعتبرته المحاكم الإسبانية غير قانوني.ويسعى ممثل الادعاء الإسباني إلى أحكام بالسجن تصل إلى 25 عاما بتهم التمرد وإساءة استخدام الأموال العام لدورهم في محاولة قطالونيا الفاشلة في عام 2017 الانفصال عن إسبانيا.وشارك في المسيرة رئيس حكومة إقليم قطالونيا كيم تورا ورئيس برلمان قطالونيا روجر تورينت.وفي دلالة أخرى على نفوذ كتالونيا في قضايا تؤثر على الدولة كلها دعا رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث يوم الجمعة إلى انتخابات مبكرة بعد أن انضمت الأحزاب الكتالونية المؤيدة للاستقلال إلى أحزاب المعارضة في رفض مشروع قانون ميزانيته لعام 2019.انتهى ..م ف

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