2019/02/17 | 10:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البناء: سنشرع القوانين للقضاء على الفساد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البناء: سنشرع القوانين للقضاء على الفساد ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البناء: سنشرع القوانين للقضاء على الفساد ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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