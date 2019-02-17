الاتحاد الوطني يرهن مشاركته بحكومة كردستان بالاتفاق السياسي وبكركوك

2019/02/17 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رهن الاتحاد الوطني الكردستاني، مشاركته بحكومة كردستان الجديدة بالاتفاق السياسي الثنائي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وملف كركوك.

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