مدارس البصرة وبابل تعطلان دوامهما ..ومراقبون : صراع سياسي على حقيبة الوزارة

2019/02/17 | 10:01

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البصرة – عراق برس- 17 شباط / فبراير: افادت مصادر مطلعة ببدء الاضراب في 90% من مدارس البصرة

وذلك استجابة لدعوة نقابة المعلمين العراقيين التي وجهت فروعها في بغداد والمحافظات إلى تنفيذ إضراب عن الدوام الرسمي في المدارس ولكافة المراحل يومي الأحد والاثنين، 17- 18 شباط بهدف تحقيق مطالبهم الخاصة بتحسين مستواهم المعيشي.

وكان نقيب المعلمين العراقيين، عباس السوداني، اعلن في وقت سابق ، أن عدم رد الرئاسات الثلاث على مطالب النقابة أمر مؤسف، مؤكدا المضي بالإضراب المقرر يوم غد وبعد غد”، مضيفا ، ان ” هناك تأييدا واسعا من قبل النقابات العربية والعالمية فضلا عن نقابة الصحفيين العراقيين لمطالب نقابة المعلمين، مع أن النقابة لم تستلم أي رد من قبل مكاتب رئاسة الوزراء أو الجمهورية أو النواب لتنفيذ المطالب وهذا يعني المضي بتنفيذ الإضراب.

الى ذلك اشار مراقبون الى ان ” إضراب معلمي العراق العام ﻻ شأن له بالمطالب في حقيقة اﻷمر بقدر تعلقه بالصراع على الحقيبة الوزارية الشاغرة حتى الان والصراع على الكراسي ومحاولة الضغط جماهيريا للاسراع بتعيين وزير للتربية وانهاء اشكالية الكابينة الوزارية في حكومة عبد المهدي “.



انتهى أح

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