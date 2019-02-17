الديمقراطي الكردستاني يطرد محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم من بين صفوفه

2019/02/17 | 10:03

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بغداد- العراق اليوم:

اعلن المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، عن ابعاد محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم من صف...





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