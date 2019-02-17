محاصرة خمسة ورزاء لداعش عند الحدود العراقية – السورية

2019/02/17 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمن ,

2019/02/17 11:57

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بغداد- العراق اليوم:

أفاد مصدر في الاستخبارات العسكرية ، ، بمحاصرة خمسة وزراء لتنظيم داعش بمنطقتين عند الحدود العراقية ـ السورية، مرجحا بتواجد زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي بتلك المنطقتين.وأضاف المصدر الذي تابعت " العراق اليوم " تصريحه لأحدى وكالات الأنباء، إن "تنظيم داعش محاصر في منطقتين بريف الزور على الحدود العراقية ـ السورية".مشيرا الى ، أن "قوة قتالية من المارينز ترافقها قوات مدربة من قوات قسد الكردية تحاصر عناصر داعش في اخر معقل لهم في سوريا بمنطقة صغيرة ممتدة بين الباغوز وسجران لا تتجاوز 7 كيلو متر".وتابع المصدر،"حتى الان لا يعرف اذا ماكان زعيم تنظيم داعش بين المحاصرين ولكن من المؤكد ان هناك ما لايقل عن 5 وزراء محاصرين في تلك المنطقة"، مردفا أن "التنظيم يقاتل بشراسة وقوة ويرفض الاستسلام وما يعيق التقدم وجود المدنيين بتلك المساحة الضيقة".

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