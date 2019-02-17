بالصور.. معلمو الديوانية يضربون عن الدوام الرسمي ويوجهون هذه مطالب

2019/02/17 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدء معلمو الديوانية ، الاحد ، اضرابا عن الدوام الرسمي يستمر

ليومين فيما وجهوا 4 مطالب بعد ان اجتمعوا امام مقر نقابة المعلمين

في المحافظة .

وقال مسؤول الاعلام في نقابة معلمين فرع الدوانية في حديث صحفي ،

ان" اضراب المعلمين سيستمر يومين ويهدف لايصال صوت المعلم للمطالبة

بقطع اراضي ورفع التسكين وتغير المناهج وتحسين الواقع التعليمي

وكذلك ابعاد غير المهنين الموجودين في وزراة التربية

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