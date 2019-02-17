الديمقراطي الكردستاني يعقد اجتماعا مهما بحضور بارزاني في مصيف صلاح الدين

2019/02/17 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- يعقد المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكردستاني، الأحد، اجتماعا في مصيف صلاح الدين بحضور زعيم الحزب، مسعود بارزاني، لاتخاذ قرارات “مهمة”.وقال مصدر مطلع ، إن “المجلس سيصوت على الاتفاقية التي وقعها الحزب يوم امس مع حركة التغيير، وسيرد رسميا على مطالب الاتحاد الوطني، الذي امهلهم حتى اليوم للتوقيع على الاتفاقية السياسية، وبخلافه لن يشارك ...

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