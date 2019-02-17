نائب يطالب عبد المهدي بشن بمعركة ضد الفساد المستشري في البلاد

2019/02/17 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب نائب عن تحالف البناء، اليوم الاحد، رئيس مجلس الوزراء بشن معركة ضد الفساد المستشري في البلاد من اجل القضاء عليه بصورة نهائية مثلما تم القضاء على الارهاب بعيدا عن الشعارات.واوضح النائب ” عندما انتفض ابناء الشعب في معركتهم ضد عصابات داعش الارهابية والتي انتصرو بها انتصارا ابهر العالم بأجمعه ولم يتوقعه حتى الدول […]

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