سرطان القولون ينهي حياة

2019/02/17 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- توفي الممثل السويسري برونو جانز الذي اشتهر بتجسيد شخصية هتلر في فيلم "السقوط" في منزله بمدينة زوريخ.

وتوفي جانز يوم السبت عن 77 عاماً.

وقدم جانز أدوارا في السينما والمسرح والتلفزيون في ألمانيا لأكثر من 50 عاما.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تغريدة "رحل أحد أهم ممثلي عصرنا وأعماله باقية.



نتقدم بالعزاء لأسرة وأصدقاء برونو جانز".

ونشأ جانز في زوريخ وترك سويسرا في أوائل الستينيات للوقوف على خشبة المسرح في ألمانيا.

وكان تجسيد جانز لشخصية هتلر في فيلم "السقوط" عام 2004 أحد أشهر الأدوار التي أداها الممثل الراحل.

ويتناول الفيلم الذي ترشح لجائزة أوسكار الأيام الأخيرة في حياة هتلر والتي قضاها في خندق في برلين.



ويعد الفيلم أحد أوائل المحاولات الألمانية لتقديم شخصية الدكتاتور النازي على شاشة السينما.

وصور جانز هتلر على الشاشة في هيئة رجل مجنون واهم كثير الصراخ ولكنه في الوقت نفسه يحمل صفات الأبوة ويعاني من مرض الشلل الرعاش (باركنسون).



وأصبح تجسيد جانز للشخصية مادة للمحاكاة الساخرة على الإنترنت.

وقدم جانز أدوارا مسرحية كلاسيكية مثل فاوست وهاملت كما ظهر في أفلام شهيرة مثل (ذا ريدر) "القارئ" و(ذا تري أوف لايف) "شجرة الحياة".

وتزوج جانز مرة واحدة وانفصل عن زوجته التي أنجب منها ولدا.



وكان يعيش في زوريخ وبرلين وفينيسيا.





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