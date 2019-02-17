قلعة كركوك الأثرية.. بين الإهمال والتهميش

2019/02/17 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

حذر نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي من إنهيار أجزاء كبيرة من قلعة كركوك الأثرية.وتداول النشطاء عدة صور تظهر إنهيار أجزاء عدة من القلعة الأثرية.تعاني قلعة كركوك الأثرية، التي يعود تاريخ بنائها إلى العام 852 قبل الميلاد، من الإهمال الذي طال عدة أجزاء منها.وبدت ملامح الإهمال واضحة على بعض الأركان المهدمة للقلعة، وسط عجز واضح للسلطات المحلية على إنقاذ هذا الصرح التأريخي.

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