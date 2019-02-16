ما حقيقة تهمة السجن لكل من يتطاول على الرفحاويين

2019/02/17 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشف اليوم الأمين العام لحركة النور-الإنتفاضة والتغيير، محمد الهنداوي، حقيقة ما قدم من طلب إلى مجلس النواب لغرض سجن كل من يتطاول على قانون رفحاء عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.حيث كشف الهنداوي، في تصريح تابعته اليوم الثامن ، إن “ما نشرته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من كتاب …

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