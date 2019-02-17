2019/02/17 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..ردا على اعتدائها على المناطق الآمنة والنقاط العسكرية نفذت وحدات الجيش عمليات مكثفة على مواقع المجموعات الاجرامية وعدد من مناطق انتشارها في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد ودمرت لها مرابض هاون ونقاطا محصنة.وأفادت سانا بأن وحدات الجيش نفذت رمايات بالأسلحة المناسبة طالت مرابض هاون ومنصات اطلاق قذائف صاروخية للجماعات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات السورية تقصف مواقع التكفيريين في حماة وادلب alansaar.

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