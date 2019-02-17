ظريف يؤكد فشل الخطط الأمريكية المناوئة لإيران خلال اجتماعي وارسو وميونيخ

2019/02/17 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الأحد، فشل الخطط الأمريكية المناوئة لإيران خلال اجتماعي وارسو وميونيخ.وقال ظريف في تصريح, إن “اجتماعَي ميونيخ ووارسو يُشكِلانِ دليلاً على عُزلةِ أمريكا فالجميع يريدون ان يبتعدوا بأنفسهم عن الموقف الاميركي حول ايران وعن كونها خرقت القانون الدولي”.وأضاف, : “اننا اجرينا في سوتشي مباحثات جيدة حول […]

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