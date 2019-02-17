2019/02/17 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس لقي 4 أشخاص مصرعهم خلال عملية احتجاز للرهائن في ولاية ميسيسيبي الأميركية ونقلت قناة “فوكس 8” التلفزيونية عن الشرطة أنه تم اعتقال الجاني.وأضافت القناة، في تصريح تابعه “ناس”، اليوم (17 شباط 2019)، أن الحادث وقع في مدينة كلينتون يوم السبت، حيث قام مجهول مسلح باحتجاز عدة رهائن في مبنى سكني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلح يقتل 4 رهائن في ولاية أميركية) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلح يقتل 4 رهائن في ولاية أميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).