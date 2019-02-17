2019/02/17 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة “الأوبزرفر” البريطانية، اليوم الاحد، تقريرا حمل عنوان “انهيار الخلافة سيشعل الصراع في المنطقة”.وقال كاتب التقرير إن “انهيار خلافة تنظيم داعش بدأ يؤدي إلى موجات ارتدادية في منطقة الشرق الأوسط كلها مغيرا حسابات القوى المتصارعة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي”.واوضح أن “ثمن النصر الباهظ سواء في واشنطن أو موسكو أو دمشق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الأوبزرفر” تحذر من ثمن باهظ وصراع في المنطقة بعد انهيار داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الأوبزرفر” تحذر من ثمن باهظ وصراع في المنطقة بعد انهيار داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).