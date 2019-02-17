نازح يصنع سيارة كلاسيكية من الخردة للفت أنظار العالم إلى معاناة الموصل

2019/02/17 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط الدمار، الذي لم يرفع بعد من المدينة القديمة في غرب الموصل، وضعت السلطات المحلية، الأحد، حجر الأساس لإعادة بناء مسجد النوري الكبير ومنارة الحدباء التاريخية بعد تدميرهما في يونيو/ حزيران الماضي خلال معارك طرد التكفيريين.

وضمن احتفالية صغيرة في باحة المسجد المهدم، وضع مدير ديوان الوقف السني في العراق عبد الله الهميم وممثلة منظمة اليونيسكو في العراق لويز هاكستاوزن حجر الأساس لمشروع إعادة بناء الصرحين التاريخيين، بتمويل من دولة الإمارات.

ونصبت خيام في باحة المسجد لاستيعاب عشرات الحاضرين من شيوح العشائر والأهالي الفرحين، فيما رفعت أعلام العراق والإمارات في محيط الساحة.

وقال الهميم، في كلمة خلال الحفل، إن “بناء الجامع رسالة معبرة لها ما بعدها في مدينة الموصل، التي تعود حضارتها إلى سبعة آلاف عام، وتعد رمزا للعراق الحر المستقل”.

بدوره، قال مدير الوقف السني في محافظة نينوى، أبو بكر كنعان، لوكالة فرانس برس، إن “المشروع يتضمن الإبقاء على بقايا المئذنة القديمة وبناء أخرى جديدة، مع توسيع في مرافق ملحقات الجامع ببناء منشآت جديدة”.

وكان العراق توصل إلى اتفاق مع دولة الإمارات في أبريل/ نيسان الماضي، على إعادة إعمار جامع النوري ومنارة الحدباء، وأعلنت وزيرة الثقافة الإماراتية نورة الكعبي حينها، أن بلادها ستمول أعمال البناء بمبلغ قدره 50,4 مليون دولار.

ودمّر مسجد النوري ومنارته الحدباء، المعلم الشهير في الموصل من القرن الثاني عشر، في يونيو/ حزيران 2017، واتهم الجيش العراقي تنظيم داعش بتفجيره.

وهو المسجد نفسه الذي شهد الظهور العلني الوحيد لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في العام 2014.

وقالت هاكستاوزن، لفرانس برس، الأحد، إن “العراقيين وجميع العالم شاهدوا الدمار الشامل لجامع النوري، كانت في الحقيقة لحظة رعب، واليوم نحن نضع حجر الأساس ونبدأ رحلة من البناء المادي الملموس”.

ومسجد النوري، الذي يحمل اسمه من نور الدين الزنكي موحد سوريا، الذي حكم الموصل لفترة وأمر ببنائه عام 1172، كان دمر وأعيد إعماره في العام 1942 في إطار مشروع تجديد.

والمنارة الحدباء للمسجد التي حافظت على هيكلها لفترة تسعة قرون هي المعلم الوحيد الباقي من المبنى الأصلي للمسجد، وكانت المنارة المزينة باشكال هندسية من الطوب رمزا للموصل، وقد طبعت صورتها على ورقة نقدية من فئة 10 آلاف دينار عراقي.

وسعى تنظيم داعش قبل اندحاره في 2017 إلى أن يجعلها رمزا لحكمه بعد رفع رايته السوداء على قمة المنارة، التي يبلغ ارتفاعها 45 مترا.

وبعد ثلاث سنوات من سيطرة تنظيم داعش على الموصل، أعلن العراق استعادة السيطرة على المدينة في يوليو/ تموز الماضي، بعد نحو تسعة أشهر من المعارك الدامية، قبل إعلان “النصر” النهائي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

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