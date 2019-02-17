مهرجان «الدرعية» للسيارات الكلاسيكية بفعاليات جديدة في السعودية

2019/02/17 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتخلل الحياة في الماضي القريب الكلاسيكيات الهادئة والفخمة التي تجمع تفاصيل الحياة، تعود إليها محافظة الدرعية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية والتي احتضنت فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان السيارات الكلاسيكية.

وخلال الفترة المقبلة ستتم إقامة مزاد كبير للسيارات النادرة ومسابقة أفضل سيارة كلاسيكية أيضا.

وقال فراس العقيل، أحد منظمي المهرجان: “مهرجان الدرعية يعتبر من أهم المهرجانات في الشرق الأوسط للسيارات الكلاسيكية، عدد المشاركين فيه كبير يتراوح ما بين 500 إلى 1000 مشارك خاصة للسنة الرابعة الآن”.

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