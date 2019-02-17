ظرف عائلي يمنع متحدثة من منصب رفيع

2019/02/17 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اعتذرت هيذر ناورت التي اختارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشغل منصب سفيرة بلاده لدى الأمم المتحدة عن الترشح للمنصب.

وقالت ناورت، التي كانت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قبل اختيارها لمنصب سفيرة بالأمم المتحدة، إنها تعتذر عن المنصب لظروف عائلية.كان ترامب أعلن في السابع من ديسمبر/ كانون الأول ترشيح ناورت لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلفا لنيكي هيلي التي استقالت في نهاية عام 2018.وانتقد الديمقراطيون ترشيح ناورت لأنها تفتقر" للخبرة الدبلوماسية " بحسب وصفهم.انتهى

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