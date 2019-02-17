المحكمة الاتحادية: دعمنا الملف الاقتصادي ورسخنا آليات وضع الموازنة

2019/02/17 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت المحكمة الاتحادية العليا، إصدارها أحكام عديدة تدعم الملف الاقتصادي، مشيرة الى انها رسخت الاليات الدستورية لوضع الموازنة العامة.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في تصريح صحفي على هامش المشاركة في معرض بغداد الدولي للكتاب، ان "المحكمة الاتحادية العليا سعت من خلال اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور والقوانين بدعم الملف الاقتصادي في العراق".واضاف، ان "احكاماً عديدة صدرت بحرمة الاموال العامّة، كما ان المحكمة رسخت الاليات الدستورية المتعلقة بكيفية وضع قانون الموازنة العامة".واشار الى ان "المحكمة قضت بعدم دستورية مواد كانت تعرقل عملية الاستثمار في العراق".واكذ الساموك، ان "المحكمة الاتحادية العليا عززت استقلالية الهيئة العامة لتخصيص الواردات الاتحادية، وحكمت بعدم ربطها باي من السلطات".وبين، ان "القضاء الدستوري مساهم رئيس في ترسيخ دستورية السياسة المالية والاقتصادية للعراق".انتهى

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