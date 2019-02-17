الشيخ قيس الخزعلي يستقبل وفد نقابة المعلمين

2019/02/17 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي في مكتبه في بغداد امس السبت وفد نقابة المعلمين ضم رئيس النقابة وأعضاء الهيئة الإدارية.

وتم خلال اللقاء بحث مجموعة من القضايا والأمور المتعلقة بالواقع التربوي ومخاطر الانحدار في العملية التربوية رغم المناشدات المتكررة وعدم الاهتمام هذا القطاع االحيوي.

وبين الاستاذ عباس السوداني نقيب المعلمين أبرز المشاكل التربوية في العراق ومنها الاهمال الحاصل للمدارس الحكومية وتكرار تبدل المناهج الدراسية غير المدروس وعدم الاهتمام بوضع المعلم والتربوي.

كما حذر وفد النقابة من الامية القادمة الى الشعب العراقي، وبين ان: العراق خارج التصنيف الدولي للتربية والتعليم وأنه لا بد من التحرك لإصلاح القطاع التربوي من (الطالب , الاستاذ , المنهج , البنى التحتية للمدارس).

من جهته أكد الأمين العام سماحة الشيخ الخزعلي على اهمية القطاع التربوي موضحا ان: الشعوب التي خرجت من الحروب وإستطاعت أن تحافظ على الجانب التربوي استطاعت ان تنهض بشكل سريع وان تبني نفسها بفترة قياسية.

كما اكد الشيخ الخزعلي على أن: المشكلة التربوية اليوم سببها مشكلة قوانين ومشكلة اشخاص، داعياً في الوقت ذاته الى: أهمية التكاتف وتفعيل دور الطبقة الوسطى في العراق للنهوض بالتربية والاهتمام بالواقع التربوي للطالب وليس التعليمي فقط، وكذلك الاهتمام بوضع المعلم المعاشي وعلميا ليواكب التطور الحاصل في هذا المجال.

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