الشيخ قيس الخزعلي يعزي بوفاة المجاهد القائد السيد داغر الموسوي

2019/02/17 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عزى الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، جميع المجاهدين وابطال الحشد الشعبي وكل الشرفاء، بوفاة المجاهد القائد السيد داغر الموسوي، وبين سماحته خلال التعزية ان، المجاهد الموسوي “قضى حياته في مقارعة الباطل والطغيان”، سائلا الله تبارك وتعالى ان يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان على هذا الرحيل المفاجيء لهذا البطل الهمام.

وقال سماحته في تغريدة بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مانصه: ” نعزي جميع المجاهدين وابطال الحشد الشعبي وكل الشرفاء بوفاة المجاهد القائد السيد داغر الموسوي الذي قضى حياته في مقارعة الباطل والطغيان ونسأل الله ان يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان على هذا الرحيل المفاجيء لهذا البطل الهمام ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم”.

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