صحف القاهرة: «رقصة الموت الأخيرة» للإرهابيين

2019/02/17 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الصحف المصرية، الصادرة اليوم السبت، العديد من الأخبار والتقارير الإخبارية والموضوعات المهمة أبرزها: مؤتمر ميونيخ للأمن ينطلق بمشاركة الرئيس السيسي..فرص الاستثمار في مصر على «طاولة» الشركات الألمانية..السيسي يتحدث للعالم في مؤتمر ميونيخ للأمن..صندوق النقد يساند مصر للتوسع في الممارسة الاجتماعية..الداخلية: إحباط تفجير دورية أمنية بميدان الجيزة..الحكومة تستعرض تقريراً لمشروع «مودة» للحد من الطلاق..التخالف الدولي يناقش «ما بعد داعش»..ترامب يعلن حالة الطوارئ.

مؤتمر ميونيخ للأمن ينطلق بمشاركة الرئيس السيسي

انطلقت مساء أمس، أعمال الدورة لـ55 لمؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وعدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع وممثلي المنظمات الدولية والخبراء المعنيين بقضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، وسبق الانطلاق الرسمي للمؤتمر عقد عدد من الجلسات والموائد المستديرة تتعلق بقضايا أمن الطاقة وأمن شبكات الإنترنت والأمن الصحي.

السيسي يتحدث للعالم في مؤتمر ميونيخ للأمن

يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة مصر، اليوم، في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ للأمن يطرح خلالها رؤية مصر لحل أزمات المنطقة ويستعرض جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، في ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية التي تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية، وترسيخ تماسك مؤسساتها، وقواتها الوطنية النظامية واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية.

كما سيعرض الرئيس السيسي رؤية مصر لتعزيز العمل الأفريقي خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي للعام الجاري 2019، وذلك من خلال دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة، وتسهيل حركة التجارة البينية، في إطار أجندة أفريقيا 2063 للتنمية الشاملة والمستدامة، فضلا عن تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.

الحكومة تستعرض تقريراً لمشروع «مودة» للحد من الطلاق

استعرض رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعدته وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج «مودة»، والذي تم بدء التخطيط له والعمل به، فور تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للوزارة خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة؛ للحد من الارتفاع المضطرد في أعداد حالات الطلاق في المجتمع المصري، وتبدأ المرحلة التجريبية لهذا المشروع في محافظات: القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، باعتبارها المحافظات الأعلى في نسب الطلاق بشكل ملحوظ وفقا للبيانات الدقيقة، تمهيداً لتنفيذه في باقي محافظات الجمهورية، فور التعرف على أهم نقاط القوة والتحديات والدروس المستفادة من المرحلة الأولى لتطبيقه، والوقوف على إمكانية تعميمه اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

فرص الاستثمار في مصر على «طاولة» الشركات الألمانية

في إطار الفعاليات التي تنظمها إدارة مؤتمر ميونخ للأمن للمشاركين فيه للالتقاء بكبار القادة والزعماء على مستوى العالم، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، في غذاء العمل الذي نظمته إدارة المؤتمر على شرف الرئيس، بحضور وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، ورئيس مؤتمر ميونخ للأمن، وعدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية والعالمية، ورئيس دويتشه بنك، والبنك التجارى الألماني، وعدد من الشركات العالمية الأخرى العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والإلكترونيات، والإعلام، والخدمات المالية وإدارة الأصول، والصناديق الاستثمارية، وصناعة الدواء، والصناعات العسكرية، فضلاً عن ممثلين للمراكز البحثية والدراسات الاستراتيجية الدولية.

واستعرض الرئيس الإنجازات الاقتصادية التي حققتها مصر منذ إطلاق برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، وفرص الاستثمار فى مصر

الداخلية: إحباط تفجير دورية أمنية بميدان الجيزة

أحبطت الأجهزة الأمنية استهداف دورية أمنية بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة بعبوة بدائية الصنع، وقال مصدر أمنى بوزارة الداخلية، إن عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية حاولت استهداف القول الأمنى.

وأوضح المصدر الأمنى، أن خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية قاموا على الفور، بإبطال مفعولها.

صندوق النقد يساند مصر للتوسع في الممارسة الاجتماعية

استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي مع مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي، وبحضور الممثل المقيم للصندوق، ما تحقق من تقدم في برامج الحماية الاجتماعية يتقدمها تكافل وكرامة وخطط الوزارة دمج مساعدات الضمان الاجتماعي في برنامج واحد يضمن أفضل مستوي من استغلال الموارد المتاحة ويحقق مستويات أفضل من الاستهداف للفئات الأكثر احتياجاً.

وأشاد ممثلو الصندوق بما تحقق في برنامج تكافل وكرامة، وأكدوا أن صندوق النقد الدولي لديه رغبة قوية في مساندة مصر في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتقديم أوجه الدعم المطلوبة لمد شبكات الحماية والأمان الاجتماعي بأنواعها المختلفة لأكبر عدد من المواطنين.

التخالف الدولي يناقش «ما بعد داعش»

قبيل انطلاق مؤتمر ميونيخ حول الأمن للعام 2019، استضافت مدينة ميونيخ الألمانية، امس الجمعة، اجتماعا عال المستوى لدول التحالف الدولي ضد الإرهاب لمناقشة استراتيجية جديدة لمكافحة التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها تنظيم داعش بعد انحسار وجوده في سوريا وقرار الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها إلى العراق.جاء ذلك بالتزامن مع قرب انتهاء العمليات العسكرية التي يشنها التحالف ضد آخر مواقع التنظيم في محافظة دير الزور قرب الحدود العراقية وإعلان المنطقة محررة من بقايات التنظيم خلال الساعات المقبلة.

ومع قرب القضاء على تواجد داعش في المنطقة تستعد القوات الأمريكية للانسحاب من الجزيرة السورية، ما سيفضي إلى إعادة تموضع أطراف أخرى في المنطقة.

ترامب يعلن حالة الطوارىء

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، حالة الطوارئ الوطنية في محاولة لاستكمال تمويل جدار على الحدود مع المسكيك، قائلا :« سأوقف الغزو الذي تتعرض له البلاد، والجدار الذي سيبنى على حدود المكسيك سيوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، سنواجه الأزمة الأمنية على حدودنا الجنوبية، وذلك في محاولة لوقف دخول المخدرات والمجرمين إلى بلدنا».



مؤكدا أنه سيستخدم صلاحياته التنفيذية لتمويل الجدار.



ويمكن لحالة الطوارئ أن تساعد فى تعويض الفارق بين ما وافق عليه الكونجرس وما يطالب به ترامب، وحالة الطوارئ الوطنية وفق القانون يعلنها الرئيس إذا رآها ضرورية.



ويمنحه الإعلان صلاحيات خاصة.

إدارة الفقر

وفي مقالات الرأي بصحيفة الأهرام، كتب د.



وحيد عبد المجيد، تحت نفس العنوان: ليس كل من كابدوا الفقر مهمومين بأحوال الفقراء.



كثير ممن يشغلهم السعى إلى الحد من الفقر لم يعانوه.



وليس كل من لم يعرفوا الفقر غير معنيين به، وبمن يقاسونه.



معظم من يؤلمهم أحوال الفقراء لم يركبوا هول الفقر..



ولذلك نجد هؤلاء وأولئك بين من يستهينون بالفقر، أو يقللون مشقته.



بعض ذوى الميول المحافظة، والليبراليين الجدد، يعتقدون أن الفقير يستحق أن يكون كذلك، لأنه إما كسول، أو غبى (يقولون عادة إنه يفتقر إلى الذكاء)، أو لا يملك مهارة أو موهبة.



الفقر، لديهم، حالة طبيعية، وليست اجتماعية.



والتفاوت الاجتماعى تصنعه الطبيعة، وليست السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف: هناك من يستهينون بالفقر دون قصد، أو لاقتناعهم بسياسات اقتصادية واجتماعية بعينها، وإيمانهم بأنها أفضل من غيرها.



وهم يتحدثون عن إدارة الفقر كلما حدثت أزمة اقتصادية- اجتماعية كبيرة، وحين نطالع تقرير منظمة أوكسنام السنوى الصادر أخيراً، ونجد أن الاتجاه إلى ازدياد التفاوت الاجتماعى فى العالم يزداد، وأن ما أثبته توماس بيكيتى فى كتابه (رأس المال فى القرن الواحد والعشرين) الصادر عام 2014 بشأن هذا التفاوت مازال مستمراً، ربما ندرك أن الأمر أكثر تعقيداً من أن نختزله فى إدارة فقر، أو إدارة ثراء.

ونشرت الصحيفة «كاريكاتير» بمناسبة مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر ميونيخ للأمن

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