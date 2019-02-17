2019/02/17 | 10:28

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اضراب عام للمعلمين في ذي قار يشل القطاع التربوي بالكامل

يتبع ..





شبكة اخبار الناصرية:اضراب عام للمعلمين في ذي قار يشل القطاع التربوي بالكامليتبع ..

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