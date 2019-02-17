نقابة المعلمين تكشف عن مطالبها بشأن الاضراب

2019/02/17 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت نقابة نقابة المعلمين فرع الرصافة، اليوم الاحد، عن استجابة نحو 95 % من المدارس في عموم البلاد لطلبها بشأن الاضراب العام ليومين، مشيرة الى

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