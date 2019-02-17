المحكمة الاتحادية: أصدرنا أحكاما عديدة تدعم الملف الاقتصادي ورسخنا الآليات الدستورية لوضع الموازنة

2019/02/17 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، إصدارها أحكاماً عديدة تدعم الملف الاقتصادي، مشيرة إلى إنها رسخت الآليات الدستورية لوضع الموازنة العامة.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس

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