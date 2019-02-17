نائب يطالب بمعركة ضد الفساد للقضاء عليه

2019/02/17 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي رئيس مجلس الوزراء بشن معركة ضد الفساد المستشري في البلد من اجل القضاء عليه بصورة نهائية مثلما تم القضاء على الارهاب بعيدا عن الشعارات .

وقال البعيجي في بيان ، انه "عندما انتفض ابناء الشعب في معركتهم ضد عصابات داعش الارهابية والتي انتصر بها انتصارا ابهر العالم بأجمعه ولم يتوقعه حتى الدول العظمى، يجب ان تتجه الأنظار للقضاء على الفساد الذي نخر جسد الدولة واضاف، ان "الارهاب والفساد وجهان لعملة واحدة لذلك يجب ان يتحقق النصر بالقضاء على الفساد الذي اصبح يمثل عقبة كبيرة امام عمل الدولة واربكها والجميع يتحدث به ويرمي الفشل بتقديم الخدمات وتدهورها على الفساد دون اي حل للقضاء عليه".ودعا "مجلس النواب ان يقف صفا واحدا الى جانب الحكومة ويدعمها من اجل ان يتم القضاء على هذه الافه التي دمرت مؤسسات الدولة ، مؤكدا ، انه "سيكون لنا موقف وصولة من خلال تشريع القوانين التي تدعم الحكومة وتساعدها حتى تعمل للقضاء على الفساد بعيدا عن اجواء الخلافات والازمات التي اوصلتنا الى ما نحن عليه الان".انتهى ..



م ف

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