رفع كميات الانتاج والمبيعات للاسمدة خلال شهر كانون الثاني الماضي

2019/02/17 | 10:29

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تمكنت الشركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة البصرة من تحقيق زيادة وارتفاع ملحوظ في كميات الانتاج والمبيعات لمادة سماد اليوريا خلال شهر كانون الثاني الماضي.

اكد مدير عام الشركة عباس حيال في بيان "وصول كمية الانتاج خلال الشهر المذكور الى (26700) طن وتسويق بحدود (30) الف طن الى شركة التجهيزات الزراعية ، مؤكدا حرص الشركة الدائم على مواصلة الجهود والمساعي الحثيثة في العمل والانتاج من اجل رفع الطاقات وتشغيل الخط الانتاجي الثاني وصيانة الخط الانتاجي الاول لغرض تشغيله في اقرب وقت ممكن".وذكر ، أن "كوادر الشركة تبذل جهودا استثنائية لتلبية احتياجات وزارة الزراعة والايفاء بالتزاماتها التعاقدية مع شركة التجهيزات الزراعية ورفد المزارعين بالسماد".انتهى ..



م ف

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