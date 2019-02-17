ظرف عائلي يمنع متحدثة من منصب رفيع

2019/02/17 | 10:29

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متابعة:سومر نيوز

اعتذرت هيذر ناورت التي اختارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشغل منصب سفيرة بلاده لدى الأمم المتحدة ...

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