2019/02/17 | 10:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ظرف عائلي يمنع متحدثة من منصب رفيع) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة:سومر نيوز
اعتذرت هيذر ناورت التي اختارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشغل منصب سفيرة بلاده لدى الأمم المتحدة ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ظرف عائلي يمنع متحدثة من منصب رفيع) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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