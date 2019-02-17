النجف تعلن اضافة 70 مليار دينار لموازنتها

2019/02/17 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، الأحد، عن اضافة مبلغ 70 مليار دينار الى موازنة المحافظة للعام الحالي 2019، فيما افصح عن ابرز المشاريع المتوفة التي سيستأنف العمل بها.وقال الياسري في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المبلغ المضاف الى موازنة النجف جاء بجهود اعضاء مجلس النواب عن المحافظة”، لافتاً […]

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