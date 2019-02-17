2019/02/17 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة) … قالت وزارة الدفاع، إن العراق ليس بحاجة لقوات اجنبية تقوم بالدفاع عنه بالنيابة، مؤكدة ان القوات العراقية بصنوفها قادرة على حماية البلد.

وذكر الناطق باسم الوزارة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح سابق من يوم الاحد المصادف (17 شباط 2019) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أن “القوات العراقية لم ولن تكون بحاجة إلى تواجد القوات الأجنبية للدفاع عن الأراضي العراقية بدلا عنها، حتى في وقت سيطرة “داعش” على عدد من مدن ومناطق العراق”.

وزاد أن “القوات العسكرية التي يقف الشعب العراقي خلفها، يمكنها أن تواجه جميع التحديات، موضحا أن تلاحم القوات الأمنية مع بعضها وايمانها بالنصر مع مساندة الشعب مكنها من دحر داعش وطرد الإرهاب من جميع الأراضي العراقية “، على حد تعبيره.

من جهة اخرى قال وزير الداخلية السابق قاسم الاعرجي، إن “العراق ليس بحاجة الى قوات اجنبية على ارضه مهما كان نوعها، مضيفا “نعم قد تحتاج القوات العسكرية والمفاصل الامنية الى مدربين وخبراء وهذا ينبغي ان يتم من خلال الحكومة العراقية حصراً”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع: العراق لم ولن يكن بحاجة القوات الاجنبية حتى في حربه ضد داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الدفاع: العراق لم ولن يكن بحاجة القوات الاجنبية حتى في حربه ضد داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).