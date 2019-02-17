الإنتربول تلقي القبض على ثلاثين شخصا أجنبيا لمخالفتهم شروط الإقامة

2019/02/17 | 10:32

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كربلاء – عراق برس- 17 شباط / فبراير: أعلن مدير شرطة كربلاء والمنشآت اللواء احمد علي زويني ، عن تمكن مفارز الإنتربول في المحافظة من القبض على (30) شخصا من جنسيات أجنبية بسبب مخالفتهم شروط الإقامة.

وتابع بيان للمديرية ، أن ” شعبة شؤون الشرطة الدولية الإنتربول وبالتعاون مع مديرية الاستخبارات والأمن السياحي ومديرية الإقامة تمكنت من القبض على مخالفين لشروط الإقامة بعضهم لا يحمل جوازات سفر. ولفت البيان أن الملقى القبض عليهم من جنسيات أجنبية مختلفة إحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وفق السياقات القانونية المتبعة” .



انتهى أح

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