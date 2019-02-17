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المركز العراقي لدعم حرية التعبير: نرفض تكميم أفواه الصحفيين
2019/02/17 | 10:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد- العراق اليوم:

رفض  المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، تكرار محاولات ملاحقة واسكات اصوات الصحفيين، م...

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