2019/02/17 | 10:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
رفض المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، تكرار محاولات ملاحقة واسكات اصوات الصحفيين، م...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المركز العراقي لدعم حرية التعبير: نرفض تكميم أفواه الصحفيين) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
رفض المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، تكرار محاولات ملاحقة واسكات اصوات الصحفيين، م...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المركز العراقي لدعم حرية التعبير: نرفض تكميم أفواه الصحفيين) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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