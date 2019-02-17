حنين يهود العراق الى العراق ما زال دافئا، خصوصا العوائل الفنّيّة

2019/02/17 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

صالح الكويتي موسيقار عراقي كبير.



تميز بالحانه الرائعة وموسيقاه.



اشتهر في الثلاثينات والاربعينات ...





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