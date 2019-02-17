2019/02/17 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9_JaHVTD35I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سلام عواد في تصريح غريب عجيب : الحكومة لا تستطيع ايقاف الدعم عن الاولمبية لانها صلاحية البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سلام عواد في تصريح غريب عجيب : الحكومة لا تستطيع ايقاف الدعم عن الاولمبية لانها صلاحية البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).