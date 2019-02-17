العداون السعودي يشن سلسلة غارات استهدفت الاحياء السكنية

2019/02/17 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شن طيران تحالف العدوان السعودي سلسلة غارات وقصف صاروخي ومدفعي

استهدفت منازل وممتلكات اليمنيين في محافظتي حجة وصعدة خلال الاربع

والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني بحجة أن طفلا استشهد وأصيبت امرأتان وطفل إثر غارة

لطيران العدوان استهدفت منزلهم جنوب منطقة بني حسن بمديرية

عبس.وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة المزرق،

و منطقة المندلة في كشر بمحافظة حجة.وأشار المصدر إلى أن طيران

العدوان استهدف بثلاث غارات منطقة الصوح بمديرية كتاف بصعدة، فيما

تعرضت منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم لقصف صاروخي ومدفعي

سعودي مكثف، خلف اضرارا بممتلكات المواطنين.

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