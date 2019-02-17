أمير داعشي بقبضة المخابرات اللبنانية

2019/02/17 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني القاء القبض على ارهابيين

اثنين ينتميان إلى داعش أحدهما أمير في التنظيم الاجرامي.وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الجيش اللبناني نفذ

عملية نوعية بعد رصد وتعقب في كل من محلة الشواغير والسهل الشرقي في

الهرمل.



وأضافت الوكالة أن العنصرين عبرا الحدود اللبنانية السورية

قادمين من دير الزور قبل أيام من أحد المعابر غير الشرعية، واستطاعت

القوة توقيفهما بشكل متزامن ونقلتهما إلى فرع البقاع للتحقيق

معهما.

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